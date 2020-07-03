Тимошенко призвала сменить стратегию НБУ в интересах украинцев

Руководство Национального банка Украины (НБУ) надо было поменять еще год назад. Но одной смены фамилий недостаточно - нужно изменить финансовую стратегию в интересах отечественной экономики и обычных украинцев.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Право на власть".

Тимошенко заявила, что будет инициировать создание парламентской следственной комиссии для расследования преступлений, которые совершались руководителями Национального банка.

"Я обращусь ко всем лидерам фракций для того, чтобы сделали ТСК, пригласили всех банкиров, которых по сути уничтожили за эти годы, пригласили экспертов и полностью разложили то, что происходило в Нацбанке за последние шесть лет, на молекулы и атомы. Если не делается аудит государственный, то надо, чтобы парламент сделал этот аудит", - сказала Тимошенко.

Полученные в результате расследований документы, отметила лидер партии, будут переданы в Службу безопасности Украины.

"Все эти документы я лично соберу и передам в СБУ. Это их вопросы – финансовые и экономические преступления против Украины. Потому что Служба безопасности Украины должна сказать всей стране, что с нами делали шесть лет, как обращались с нашей экономикой, с НБУ", - добавила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, что Украине нужна другая стратегия работы Национального банка, направленная на благосостояние Украины и ее людей.

"Наша фракция завтра будет голосовать за увольнение Якова Смолия, но не как за человека, а за ту ошибочную, направленную против Украины стратегию, которую они проводили шесть лет. И нужно менять не только главу НБУ нужно менять стратегию Национального банка, всю финансово-кредитную политику и убрать спекулянтов от кормушки", - подытожила Тимошенко.

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что Рада может отправить Смолия в отставку завтра, 3 июля.

Накануне Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления.