Тимошенко призвала Раду немедленно снизить цену на газ для украинцев

Партия "Батькивщина" призывает Верховную раду уменьшить цену на газ для населения. Для этого нужно как можно быстрее принять закон №1177 и направить газ на нужды людей.

Об этом заявила председатель политсилы Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте.

"Мы призываем принять закон, который воздаст людям газ украинской добычи и газ в хранилищах. Если ограничить рентабельность 30%, то со всеми налогами и расходами на транспортировку цена составит не больше трех гривен за кубометр, а не семь, как сейчас предлагают чиновники", - пояснила Тимошенко.

Она также обвинила чиновников в том, что они пытаются нажиться на украинцах.

"Газ в газовые хранилища закачивался в течение всего лета по низким ценам. Куда сейчас делись 28 тысяч кубометров газа, которые стоят до трех гривен за кубометр, а людям хотят продавать по семь? Так же украинский газ, его себестоимость, транспортировку, НДС и 30% рентабельности - 3 тысячи гривен за тысячу кубометров. Но почему-то его продают по семь тысяч, да еще и лупят субсидии из бюджета. Где здесь ум, где совесть?" - добавила Тимошенко.

Решать тарифный вопрос, подчеркивает Тимошенко, надо как можно быстрее. У парламента для этого есть все инструменты.

Напомним, в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Вместе с тем тарифный протест также проходит во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

Отметим, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. В итоге Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Подробнее о тарифном кризисе в стране читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".