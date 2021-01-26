Тимошенко закликала Раду негайно знизити ціну на газ для українців

Партія "Батьківщина" закликає Верховну раду зменшити ціну на газ для населення. Для цього потрібно якнайшвидше ухвалити закон №1177 і спрямувати газ на потреби людей.

Про це заявила голова політсили Юлія Тимошенко під час виступу у парламенті.

"Ми закликаємо прийняти закон, який віддасть людям газ українського видобутку і газ у сховищах. Якщо обмежити рентабельність 30 відсотками, то з усіма податками й витратами на транспортування ціна складе не більше трьох гривень за кубометр, а не сім, як зараз пропонують урядовці", - пояснила Тимошенко.

Вона також звинуватила посадовців в тому, що вони намагаються нажитися на українцях.

"Газ у газові сховища закачувався протягом всього літа за низькими цінами. Куди зараз поділися 28 тисяч кубометрів газу, які мають ціну до трьох гривень за кубометр, а людям хочуть продавати по сім? Так само український газ, його собівартість, транспортування, ПДВ та 30% рентабельності - 3 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Але чомусь його продають по сім тисяч, та ще й гатять субсидії з бюджету. Де тут розум, де совість?" - додала Тимошенко.

Розв’язувати тарифне питання, наголошує Тимошенко, треба якнайшвидше. У парламенту для цього є всі інструменти.

Нагадаємо, в Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях відновились акції протесту через тарифи на газ.

Разом з тим, тарифний протест також проходить у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Зазначимо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. У підсумку Кабмін прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Детальніше про тарифну кризу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи й чим це загрожує".