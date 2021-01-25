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Тарифные протесты: во Львове люди собрались под обладминистрацией

Львов, Понедельник 25 января 2021 12:55
Тарифные протесты: во Львове люди собрались под обладминистрацией
Фото: протесты в Львове 4studio.com.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 января, во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Люди собрались под стенами областной государственной администрации.

Об этом сообщает местное издание "Четвертая студия".

Как сообщается, на протесты вышли около 20-30 человек. Они требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

Отметим, с 1 января в стране выросли тарифы на тепло и электроэнергию. После этого Украину всколыхнули протесты, в которых люди требовали снизить цены на тарифы.

Фото: протесты в Львове (4studio.com.ua)

После этого, правительство Украины 18 января приняло решение о снижении цен на газ для украинцев до 6,99 гривен за кубометр. Такая цена будет как минимум до конца марта.

По данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометров.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

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