Тимошенко просит Раду поддержать законопроект о помощи пострадавшим от наводнений

Законопроект, который позволит направить средства для помощи пострадавшим от наводнения, нужно принимать как можно быстрее, и уже в ближайшие выходные люди должны получить необходимые деньги.

Об этом заявила Юлия Тимошенко на брифинге по результатам инициированной командой "Батькивщины" встречи лидеров фракций с премьер-министром.

"Жаль, что на встрече не было лидеров фракции "Слуга народа", я думаю, им этот вопрос просто не интересен. Но все остальные лидеры фракций были, был премьер-министр, министр финансов, руководство Верховной Рады, и я лично передала в руки премьер-министру проект закона, подготовленный нашей командой, относительно того, как возместить убытки людям, как наполнить резервный фонд. Мы показали, где источники, которые нужно использовать для поступлений в бюджет и немедленно начать возмещать людям деньги", - сказала Тимошенко.

Участники встречи договорились о том, что уже в пятницу на заседании парламента будет рассмотрен законопроект, который даст возможность начать возмещение людям, которые пострадали от наводнения.

"Мы договорились о том, что правительство посмотрит на тот законопроект, который я передала, для возмещения ущерба людям и наполнения резервного фонда Кабинета министров деньгами для этого, и уже в пятницу будет вынесен законопроект, который будет точно принят Верховной радой, и который даст возможность немедленно начать адекватные выплаты, которые покроют людям все без исключения убытки", - добавила Тимошенко

Команда "Батькивщины", отмечает Тимошенко, будет следить за тем, чтобы все данные на встрече обещания были выполнены, а люди из пострадавших регионов не остались сам на сам с бедой.

"Наша команда находится на связи с подтопленными регионами и с людьми для того, чтобы мы могли чувствовать, насколько действует правительство, насколько выполняются все необходимые шаги и насколько людям оказывается необходимая помощь. Мы также будем следить за тем, чтобы правительством в парламент был передан законопроект, чтобы в пятницу он был проголосован, и уже с выходных людям направили возмещения", - резюмировала она.

Напомним, с начала работ в западных регионах спасатели эвакуировали 2523 человека и откачали более 266,5 тыс. м куб. воды. Также силами ГСЧС было расчищено около 14 км автодорог, 4 км русла рек и доставлен для населения свыше 10 т продовольствия.

К ликвидации последствий непогоды было привлечено 618 человек и 255 единиц техники.

Напомним, в Одессе из-за сильного дождя затопило часть города.

Кроме этого сообщалось, что в двух областях из-за непогоды были обесточены 35 населенных пунктов.