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Из-за непогоды обесточены населенные пункты в двух областях

Новости » Происшествия     30.06.2020 - 08:37
Из-за непогоды обесточены населенные пункты в двух областях
Фото восстановления электроснабжения (ГСЧС)

Всего к ликвидации последствий непогоды было привлечено 542 человека и 224 единицы техники

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 35 населенных пунктов в двух областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, из-за дождей и сильных порывов ветра в двух областях сработали системы защиты линий электропередач, которые обесточили 35 населенных пунктов. В частности, в Закарпатской - 31 и в Волынской - 4.

Кроме того, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Спасатели от начала суток откачали свыше 48 тыс. м куб. воды и расчистили 0,22 км автодорог. Также они доставили для населения 1 300 кг продуктов питания.

Всего к ликвидации последствий непогоды было привлечено 542 человека и 224 единицы техники.

Напомним, вчера в западной Украине в результате наводнения оставались подтопленными 70 населенных пунктов.

Также РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Гидрометцентрэлектроснабжениепаводок
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