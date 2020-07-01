Тимошенко просить Раду підтримати законопроект щодо допомоги постраждалим від повені

Законопроект, який дозволить спрямувати кошти для допомоги постраждалим від повені, потрібно ухвалювати якнайшвидше, і вже найближчими вихідними люди мають отримати необхідні гроші.

Про це заявила Юлія Тимошенко на брифінгу за результатами ініційованої командою "Батьківщини" зустрічі лідерів фракцій із прем’єр-міністром.

"Шкода, що на зустрічі не було лідерів фракції "Слуга народу", я думаю, їм це питання просто не цікаве. Але всі інші лідери фракцій були, був прем’єр-міністр, міністр фінансів, керівництво Верховної Ради, і я особисто передала в руки прем’єр-міністру проєкт закону, підготовлений нашою командою, щодо того як відшкодувати збитки людям, як наповнити резервний фонд. Ми показали, де джерела, які треба використати для надходжень до бюджету і негайно почати відшкодовувати людям гроші", - сказала Тимошенко.

Учасники зустрічі домовилися про те, що вже у п’ятницю на засіданні парламенту буде розглянуто законопроект, який дасть змогу почати відшкодування людям, які постраждали від повені.

"Ми домовилися про те, що уряд подивиться на той законопроєкт, який я передала, для відшкодування збитків людям і наповнення резервного фонду Кабінету Міністрів грошима для цього, і вже на п’ятницю буде винесений законопроєкт, який буде точно ухвалений Верховною Радою, і який дасть можливість негайно розпочати адекватні виплати, що покриють людям усі без винятку збитки", - додала Тимошенко.

Команда "Батьківщини", зазначає Тимошенко, буде стежити за тим, аби всі дані на зустрічі обіцянки були виконані, а люди з постраждалих регіонів не залишилися сам на сам із бідою.

"Наша команда перебуває на зв’язку з підтопленими регіонами й з людьми для того, щоб ми могли відчувати, наскільки діє уряд, наскільки виконуються всі необхідні кроки й наскільки людям надається необхідна допомога. Ми також будемо стежити за тим, щоб урядом до парламенту був переданий законопроєкт, щоб у п’ятницю він був проголосований, і вже з вихідних людям направили відшкодування", - резюмувала вона.

Нагадаємо, від початку робіт у західних регіонах рятувальники евакуювали 2523 особи та відкачали понад 266,5 тис. м куб. води. Також силами ДСНС було розчищено близько 14 км автодоріг, 4 км русла річок і доставлено для населення понад 10 т харчів.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 618 осіб та 255 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Одесі через сильний дощ затопило частину міста.

Крім цього повідомлялося, що у двох областях через негоду були знеструмлені 35 населених пунктів.