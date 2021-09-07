Тимошенко предложила план снижения тарифов и увеличения субсидий

Повышение тарифов на тепло и газ вдвое не выдержат 80% людей в стране, поэтому парламенту следует объединиться вокруг главных сейчас вопросов - снижения цен на квартплату и выплату субсидий. Для этого команда "Батькивщины" уже разработала соответствующие законопроекты.

"Проблемы, с которыми сегодня живут люди, - это и инфляция, и недоступность системы здравоохранения, и падение качества образования, но я хочу сосредоточиться на том, что практически через месяц станет самой большой проблемой страны. На крайне бедные семьи обрушивают повышение тарифов на тепло и на газ в 1,5-2 раза. По расчетам Ассоциации Укртеплокоммунэнерго, однокомнатная квартира в месяц будет платить на 1 тыс. гривен больше", - отметила Юлия Тимошенко.

Она добавила, что повестка дня Верховной рады нашпигован лоббистскими законами, в то время, как власти следует "повернуться лицом к людям" и выполнить свои обещания, по меньшей мере - завершение эпохи бедности.

"Это значит, что надо немедленно всем объединяться не вокруг ссор и противостояний, а вокруг глубокого пересмотра курса страны. Ситуация не безвыходная. Первое, что нам нужно сделать, - проанализировать ситуацию и признать, что такие тарифы не выдержит 80% людей в Украине. Соответственно, следует вернуться к нашему закону №4680, который возвращает отечественный газ Украинская по честной цене", - убеждена лидер "Батькивщины".

Второе, на что обратила внимание глава партии - это нехватка в бюджете средств на выплаты субсидий. Их осталось 7% от запланированной суммы.

"Наша команда предлагает немедленно рассмотреть законопроект, который мы сейчас регистрируем, чтобы 2,7 млрд долларов, полученных от МВФ, направить на субсидии людям. Мы открываем этот документ для подписания всеми лидерами фракций и для объединения. И последнее, что я требую - в пятницу мы должны заслушать премьера, чтобы он рассказал, где у него деньги на субсидии, откуда повышение тарифов в 1,5-2 раза, когда хватает украинского газа, и сколько еще будут издеваться над украинцами, зарабатывая на этом миллиарды", - возмутилась Юлия Тимошенко.