Тимошенко запропонувала план зниження тарифів та збільшення субсидій

Підвищення тарифів на тепло і газ вдвічі не витримають 80% людей в країні, тому парламенту слід об’єднатися довкола найголовніших нині питань - зниження цін на комірне й виплату субсидій. Для цього команда "Батьківщини" вже розробила відповідні законопроєкти.

"Проблеми, з якими сьогодні живуть люди, - це й інфляція, й недоступність системи охорони здоров’я, й падіння якості освіти, але я хочу зосередитися на тому, що практично через місяць стане найбільшою проблемою держави. На вкрай бідні родини обрушують підвищення тарифів на тепло і на газ в 1,5-2 рази. По розрахунках Асоціації Укртеплокомуненерго, однокімнатна квартира в місяць буде платити на 1 тис. гривень більше", - зауважила Юлія Тимошенко.

Вона наголосила на тому, що порядок денний Верховної ради нашпигований лобістськими законами, в той час, як владі слід "повернутися обличчям до людей" і виконати свої обіцянки, щонайменше - завершення епохи бідності.

"Це означає, що треба негайно всім єднатися не навколо сварок і протистоянь, а навколо глибокого перегляду курсу країни. Ситуація не безвихідна. Перше, що нам треба зробити, - проаналізувати ситуацію і визнати, що такі тарифи не витримає 80% людей в Україні. Відповідно, слід повернутися до нашого закону №4680, який повертає вітчизняний газ українцям по чесній ціні", - переконана лідер "Батьківщини".

Друге, на що звернула увагу Голова партії, - це нестача у бюджеті коштів на виплати субсидій. Їх залишилося 7% від запланованої суми.

"Наша команда пропонує негайно розглянути законопроєкт, який ми зараз реєструємо, щоб 2,7 мільярда доларів, отриманих від МВФ, направити на субсидії людям. Ми відкриваємо цей документ для підписання всіма лідерами фракцій і для об’єднання. І останнє, що я вимагаю, - в п’ятницю ми маємо заслухати прем’єра, щоб він розповів, де у нього гроші на субсидії, звідки підвищення тарифів у 1,5-2 рази, коли вистачає українського газу, і скільки ще будуть знущатися над українцями, заробляючи на цьому мільярди", - обурилася Юлія Тимошенко.