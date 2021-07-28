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Тимошенко призывает на заседании СНБО принять решение о снижении тарифов на газ в 3 раза

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Киев, Среда 28 июля 2021 15:37
Тимошенко призывает на заседании СНБО принять решение о снижении тарифов на газ в 3 раза Фото: Тимошенко требует на СНБО принять решение о снижении в три раза тарифов на газ (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает Совет национальной безопасности и обороны принять на ближайшем заседании решение о снижении стоимость природного газа для населения в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Относительно обещания президента созвать СНБО и "сделать все, чтобы цены для людей на электроэнергию не поднимались"... Хорошо, конечно, что во власти есть личности, способные прислушиваться к конструктивной критике и следовать советам. Плохо, что власть сначала создает проблему, а после того, как ее сунут носом, берется героически бороться со своими же просчетами", - заявила Тимошенко.

В то же время она призвала украинскую власть прислушиваться к мнению людей, что позволит ей принимать правильные решения.

"Тогда и украинцам будет жить лучше, и СНБО будет заниматься присущими ей функциями, а не работать "пожарной командой", руками которой пытаются спасать страну от непрофессионализма исполнительной власти… Поскольку СНБО таки будет собираться, то, может, там сразу и решение о направлении на нужды людей украинского газа и снижение втрое тарифов примут? Ну, чтобы два раза не вставать", - резюмировала нардеп.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связано с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

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Тимошенко СНБО
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