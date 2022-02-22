Тимошенко предложила план реакции на действия России

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина должна требовать от мира самых жестких санкций в связи с последними действиями России . Также она призвала власть пересмотреть военную доктрину, увеличить мощь ВСУ и повысить денежное обеспечение защитникам и их семьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Тимошенко с трибуны парламента.

"Нам не надо искать другие слова - вчера состоялось официальное полномасштабное вторжение российской армии на территорию Украины, и мы должны действовать адекватно", - заявила Тимошенко.

По ее убеждению, вчерашние действия РФ - лишь начало давления, посягательства на суверенитет и независимость Украины. Поэтому нужно безотлагательно сделать несколько важных шагов, чтобы подготовиться к этому.

"Нам надо усилить и пересмотреть военную доктрину Украины, потому что угроза, которая у нас есть, надолго. Во-вторых, нам нужно немедленно многократно усилить нашу армию, и если президент сказал, что мы можем в 2-3 раза увеличить мощь нашей армии, пересмотрев бюджет, надо это делать вместе с пересмотром военной доктрины. Также надо позаботиться о защитниках и защитницах, которые сейчас в окопах защищают Украину. Минимум в 3 раза повысить денежное обеспечение и поддержку их семей", - добавила политик.

Кроме того, по ее словам, Украина должна комплексно противодействовать агрессии РФ, получив поддержку государств-союзников.

"Нам надо требовать от наших западных партнеров воплощения тех самых жестких санкций, о которых нам было обещано, если будет масштабное вторжение. Нам надо действовать! Тероборона сегодня одна из наших стратегий защиты. Мы должны действовать как одна команда, страна национального единства, парламент национального единства, общество национального единства", - призвала Тимошенко.