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"Время пришло": Кулеба о введении Западом санкций против России

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 10:47
"Время пришло": Кулеба о введении Западом санкций против России Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время к введению Западом санкций против РФ. Он подчеркнул, что российские власти уже сделали все шаги для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время видеообращение.

"Наша позиция очень четкая - нужно применять санкции против России, время пришло", - отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас главным является то, это когда и какие санкции будут применены.

"Несмотря на, безусловно, шквал эмоций мы сейчас сосредоточены на ключевом: на том, чтобы были приняты решения, необходимые для сдерживания России. Я сегодня ночью провел несколько телефонных разговоров с госсекретарем США, министрами иностранных дел Канады, Великобритании, руководителем внешней политики ЕС. Ключевая тема была санкции", - резюмировал Кулеба.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого он подписал указ о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

После чего в британском МИД заявили, что Россия не останется безнаказанной после решения о признании "ЛДНР".

Добавим, сегодня Британия начала экстренное правительственное заседание по введению санкций против РФ.

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Санкции против России ЛНР ДНР Дмитрий Кулеба
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