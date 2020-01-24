Тимошенко предложила перенаправить выплаты топ-чиновникам на зарплаты медсестрам в школах

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

В частности, Тимошенко предложила перенаправить зарплаты Коболева и Смелянского

Украинское правительство не предусмотрело в образовательном бюджете на 2020 год расходы для обеспечения деятельности медсестер в детсадах и школах в то время, как не скупится начислять сверхзарплаты чиновникам. Об этом на своей странице в Facebook заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает РБК-Украина.

"Услышала в новостях, что школы и детсады в разных регионах Украины остаются без медсестер. Правительство не предусмотрело в образовательном бюджете таких расходов. Знаете что, уважаемые чиновники? Зарплаты Коболева или Смелянского хватит на всех школьных медсестер по всей стране, еще и на кружки останется. Думайте", - отметила Тимошенко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины не предусмотрел в бюджете на 2020 год расходов, обеспечивающих зарплату для медицинских работников в общеобразовательных школах и дошкольных учебных заведениях.

Как ранее писало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.