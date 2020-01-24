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Тимошенко запропонувала перенаправити виплати топ-чиновникам на зарплати медсестрам в школах

Новини » Політика     24.01.2020 - 12:49
Тимошенко запропонувала перенаправити виплати топ-чиновникам на зарплати медсестрам в школах
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Зокрема, Тимошенко запропонувала перенаправити зарплати Коболєва та Смілянського

Український уряд не передбачив в освітньому бюджеті на 2020 рік видатки для забезпечення діяльності медсестер у дитсадках і школах в той час, як не скупиться нараховувати надзарплати чиновникам. Про це на своїй сторінці в Facebook заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає РБК-Україна.

"Почула в новинах, що школи і дитсадки в різних регіонах України залишаються без медсестер. Уряд не передбачив в освітньому бюджеті таких витрат. Знаєте що, шановні чиновники? Зарплати Коболєва або Смілянського вистачить на всіх шкільних медсестер по всій країні, ще й на гуртки залишиться. Думайте", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не передбачив у бюджеті на 2020 рік витрат, що забезпечують зарплату для медичних працівників у загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що держслужбовці всіх рівнів повинні отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниТимошенко
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