Тимошенко пропонує Зеленському створити Нацкомісію з розслідування корупції

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко готова до співпраці для створення комісії

Лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко пропонує новообраному президенту Володимиру Зеленському створити Національну комісію з розслідування кримінальних злочинів старої влади. Про це вона заявила на Погоджувальній раді керівників парламентських фракцій і комітетів 13 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Люди чекають як і змін у країні, так і відповідальності Порошенка та його кримінального оточення і всіх, хто країну руйнував усі 5 років. Я раджу новообраному президенту створити Національну комісію з розслідування кримінальних злочинів старої влади і зробити її "наддержавним" органом, щоб залучити всі сили країни та негайно притягнути до відповідальності", – сказала вона.

Тимошенко запевнила, що її команда готова до конструктивної співпраці в межах створення такої комісії.

Також лідер "Батьківщини" звернула увагу на те, що чинна влада навіть в останні дні своєї роботи продовжує свою "злочинну політику" та масово роздає "любим друзям" нагороди, посади, привілеї, гроші, і намагається якомога довше утриматися на своїх посадах.

"Генеральний прокурор заявив, що він готовий співпрацювати з новою владою. Теперішній і старий прем’єр-міністри завили, що вони готові співпрацювати з новою владою. Таке враження, що скоро і Порошенка скаже, що готовий співпрацювати, тільки ще трохи треба йому попрацювати на цій посаді", – зауважила політик.

Водночас Тимошенко зазначила, що порядок денний парламенту на цей тиждень не містить важливих для країни законопроектів: "Знов увесь порядок денний начинений лобістськими законами, які намагаються протягнути останнього тижня перед зміною влади. Це неприпустимо!".