Тимошенко: мы не позволим власти лишить украинцев земли

Народные депутаты Украины от фракции "Слуга народа" попытаются по сокращенной процедуре в четверг, 6 февраля, начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли, разрешив, таким образом, иностранным спекулянтам приобрести большинство украинских земель. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента, призвав украинцев "не допустить воплощения этого антинародного плана" и вийти на акцию протеста, передает корреспондент РБК-Украина.

"Завтра в Верховной Раде без преувеличения будет исторический день, потому что завтра по сокращенной, синтетической процедуре, без рассмотрения всех поправок, могут нажать кнопки и оставить страну на сотни лет без земли. Если Крым и Донбасс – это 7% оккупированной территории, то если завтра будет принят этот закон, то будет оккупировано 72% территории Украины", - сказала Тимошенко.

Политик добавила, что правительство и монобольшинство в парламенте, лоббируя интересы мировых спекулянтов, хотят лишить Украину земли, аграрного комплекса, сел и ресурсов.

"Завтра возле Верховной Рады собираются аграрии, ассоциации, профсоюзы, общественные организации, партии, которые не поддерживают распродажу земли. Я призываю всех граждан Украины прийти завтра в 9:00 к Верховной Рады и бороться за украинскую землю, за наше будущее и будущее наших детей", - призвала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце декабря прошлого года комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о рынке земли. Комитет рекомендовал учесть поправку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, основанные украинцами.