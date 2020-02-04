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В Раде назвали дату рассмотрения закона о рынке земли

Новости » Политика     04.02.2020 - 12:27
В Раде назвали дату рассмотрения закона о рынке земли
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Корниенко, земельная реформа стоит в повестке дня на эту неделю

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли в этот пленарный четверг, 6 февраля. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, земельная реформа стоит в повестке дня.

"В повестке дня стоит на эту неделю. Кажется, на четверг", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что на этой сессии Верховная рада планирует поставить точку в вопросе земельной реформы. Он подчеркивал, что все замечания от общества по документу были учтены.

Так, Кабинет министров планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце декабря прошлого года комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Комитет рекомендовал учесть поправку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, основанные украинцами.

Также спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.

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Новости Украины Верховная РадаРынок землиАлександр Корниенко
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