Тимошенко: ми не дозволимо владі позбавити українців землі

Народні депутати України від фракції "Слуга народу" спробують за скороченою процедурою у четвер, 6 лютого, розпочати розгляд у другому читанні законопроекту щодо ринку землі, дозволивши, таким чином, іноземним спекулянтам придбати більшість українських земель. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту, закликавши українців "не допустити втілення цього антинародного плану" та вийти на акцію протесту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Завтра у Верховній Раді без перебільшення буде історичний день, тому що завтра по скороченій, синтетичній процедурі, без розгляду всіх правок, можуть натиснути кнопки й залишити країну на сотні років без землі. Якщо Крим та Донбас – це 7% окупованої території, то якщо завтра буде прийнятий цей закон, то буде окуповано 72% території України", - сказала Тимошенко.

Політик додала, що уряд й монобільшість у парламенті, лобіюючи інтереси світових спекулянтів, хочуть позбавити Україну землі, аграрного комплексу, сіл та ресурсів.

"Завтра біля Верховної Ради збираються аграрії, асоціації, профспілки, громадські організації, партії, які не підтримують розпродаж землі. Я закликаю всіх громадян України прийти завтра о 9:00 до Верховної Ради та боротися за українську землю, за наше майбутнє та майбутнє наших дітей", - закликала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці грудня минулого року комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти закон про ринок землі. Комітет рекомендував врахувати поправку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями.