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Тимошенко: Порошенко хочет ввести чрезвычайное положение с целью избежать выборов

НовостиПолитика    05.07.2018 - 11:54
Фото: Юлия Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)
Фото: Юлия Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)

По словам Тимошенко, Порошенко делает все для того, чтобы остаться у власти

Президент Украины Петр Порошенко намерен ввести чрезвычайное положение, чтобы избежать выборов и ради того, чтобы остаться у власти на второй срок. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня во время программы "Доброго ранку, країно!" на телеканале "UA: ПЕРШИЙ", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В частности, по словам Тимошенко, Порошенко хочет инициировать "начало великой войны" в Украине. Лидер "Батькивщины" утверждает, что Порошенко якобы хочет вводить чрезвычайное положение, чтобы не проводить выборы.

Тимошенко предупредила, что весь мир может узнать о "коварстве" президента, если он пойдет "этим путем". "По сути, начала новой военной эскалации в Украине ради сохранения своей власти и чтобы не проводить выборы", - заявила она.

"Мы не дадим вам этого сделать. Остановитесь в своем стремлении к коррупции, к сохранению власти любым путем", - отметила Тимошенко.

По ее данным, на сегодня самая крупная контрабанда идет именно через оккупированные территории и самая большая коррупция – на войне.

"Зарабатывание денег на войне происходит совместно: украинская высшая власть вместе с теми, кто оккупировал территории Украины", – возмутилась народный депутат.

В то же время Тимошенко убеждена, что ничто не поможет Порошенко остаться на второй президентский срок, чтобы "дальше унижать страну".

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Теги публикации: Порошенко Петр, Батькивщина, выборы, Тимошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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