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Тимошенко: Порошенко хоче ввести надзвичайний стан для уникнення виборів

НовиниПолітика    05.07.2018 - 11:54
Фото: Юлія Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)
Фото: Юлія Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)

За словами Тимошенко, Порошенко робить все для того, щоб залишитись при владі

Президент України Петро Порошенко має намір ввести надзвичайний стан для уникнення виборів та заради того, щоб залишитися при владі на другий термін. Про це  лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час програми "Доброго ранку, країно!" на телеканалі "UA: ПЕРШИЙ", повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Зокрема, за словам Тимошенко, Порошенко хоче ініціювати "початок великої війни" в Україні. Лідер "Батьківщини" стверджує, що Порошенко начебто хоче вводити надзвичайний стан, щоб не проводити вибори.

Тимошенко попередила, що весь світ може дізнатись про "підступність" президента, якщо він піде "цим шляхом". "По суті, початку нової військової ескалації в Україні заради збереження своєї влади і щоб не проводити вибори", - заявила вона.

"Ми не дамо вам цього зробити. Зупиніться у своєму прагненні до корупції, до збереження влади будь-яким шляхом", - зазначила Тимошенко.

За її даними, на сьогодні найбільша контрабанда йде саме через окуповані території і найбільша корупція – на війні.

"Заробляння грошей на війні відбувається спільно: українська вища влада разом з тими, хто окупував території України", – обурилася народний депутат.

Водночас Тимошенко переконана, що ніщо не допоможе Порошенкові залишитися на другий президентський термін, щоб "далі принижувати країну".

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Теги публікації: Порошенко Петро, Батьківщина, выборы, Тимошенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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