ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко поприветствовала возвращение гражданства Саакашвили

Новости » Политика    28.05.2019 - 18:01
Тимошенко поприветствовала возвращение гражданства Саакашвили
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Сегодня Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили - это восстановление справедливости. Так в Facebook прокомментировала Юлия Тимошенко решение президента Владимира Зеленского, который внес изменения в указ своего предшественника и вернул гражданство экс-главе Одесской облгосадминистрации, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться!" - написала лидер "Батькивщины".

Тимошенко выразила радость, что "сегодня справедливость восстановлена, и Михаил Саакашвили снова - гражданин Украины".

Луценко назвал Саакашвили предателем Стало известно, когда Саакашвили прилетит в Украину
Новости Украины СаакашвилиБатькивщинаТимошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь