Тимошенко поприветствовала возвращение гражданства Саакашвили

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Сегодня Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили - это восстановление справедливости. Так в Facebook прокомментировала Юлия Тимошенко решение президента Владимира Зеленского, который внес изменения в указ своего предшественника и вернул гражданство экс-главе Одесской облгосадминистрации, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться!" - написала лидер "Батькивщины".

Тимошенко выразила радость, что "сегодня справедливость восстановлена, и Михаил Саакашвили снова - гражданин Украины".