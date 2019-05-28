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Тимошенко привітала повернення громадянства Саакашвілі

Новини » Політика    28.05.2019 - 18:01
Тимошенко привітала повернення громадянства Саакашвілі
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Сьогодні Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Повернення українського громадянства Михайлу Саакашвілі - це відновлення справедливості. Так у Facebook прокоментувала Юлія Тимошенко рішення президента Володимира Зеленського, який вніс зміни до указу свого попередника та повернув громадянство екс-главі Одеської облдержадміністрації, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Говорила тоді, скажу і зараз: позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість. Але ж ми з вами знаємо, що справедливість є, за неї варто боротися!" - написала лідер "Батьківщини".

Тимошенко висловила радість, що "сьогодні справедливість відновлено, і Михайло Саакашвілі знову - громадянин України".

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