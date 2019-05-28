Тимошенко привітала повернення громадянства Саакашвілі

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Сьогодні Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Повернення українського громадянства Михайлу Саакашвілі - це відновлення справедливості. Так у Facebook прокоментувала Юлія Тимошенко рішення президента Володимира Зеленського, який вніс зміни до указу свого попередника та повернув громадянство екс-главі Одеської облдержадміністрації, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Говорила тоді, скажу і зараз: позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість. Але ж ми з вами знаємо, що справедливість є, за неї варто боротися!" - написала лідер "Батьківщини".

Тимошенко висловила радість, що "сьогодні справедливість відновлено, і Михайло Саакашвілі знову - громадянин України".