Тимошенко: помощь пострадавшим от наводнения нужно предоставить уже сейчас

Нужно немедленно внести изменения в бюджет и направить необходимые средства для помощи людям и восстановления пострадавших от наводнения западных регионов.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета депутатских фракций и комитетов.

Тимошенко напомнила, что во время наводнения в 2008 году безотлагательно была созвана Верховная рада, и миллиард долларов было выделено для того, чтобы восстановить всю инфраструктуру, помочь людям.

"Сейчас это не просто наводнение - это национальное бедствие. Разрушены и повреждены 700 километров дорог, около 365 мостов, разрушены дамбы, подтоплено 14500 домов. Десятки тысяч людей сейчас не могут нормально жить в своих домах. Разрушен бизнес, повреждены посевы. Но в парламенте мы не увидели ничего для решения этих проблем, такое впечатление, что в стране ничего не произошло, и люди до этой минуты ничего не получили. Что себе думает правительство?" - сказала Тимошенко.

Она также отметила, что команда "Батькивщины" разработала проект закона об изменениях в бюджет и внес его в Верховную раду. Документ позволит как можно быстрее направить средства для помощи пострадавшим от наводнения людям и средства, необходимые для восстановления региона.

"Нам надо немедленно делать перерыв, вызвать правительство, немедленно требовать от них внесения в повестку дня изменений в бюджет. Мы готовы положить на стол зарегистрирован законопроект. Мы берем с НАК "Нафтогаз" неперечисленные деньги. Прекратите эту "кормушку" защищать и дайте людям возможность потратить эти деньги на восстановление своих хозяйств", - добавила Тимошенко.

Напомним, 29 июня к оказанию помощи в ликвидации паводков в западных областях присоединилась Италия, направив в Украину самолет с оборудованием.

Накануне помочь с ликвидацией паводков в Украине вызвалась Швеция.

Помощь в борьбе с паводками также предложили Молдова и Венгрия.