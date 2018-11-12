Тимошенко: персонифицированная пенсионная система восстановит справедливость

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко считает, что персонифицированная пенсионная система обеспечит достойную жизнь людей

Внедрение персонифицированной пенсионной системы станет не только залогом достойной жизни пожилых людей, но и восстановит справедливость в отношении тех, кто тяжело работал. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с общиной города Бурштын, на которой собралось несколько тысяч человек, передает пресс-служба политсилы.

Как отметила лидер "Батькивщины", между пенсионной системой Украины и развитых стран существует существенная разница. Так, в нормальных государствах работодатель платит на защищенный госгарантиями персональный банковский счет человека, который работает, пенсионные взносы, заявила Тимошенко.

Всю жизнь собираются деньги "на частном счете этого лица, откуда никто ничего не может снять, начисляются депозиты, а потом, когда человек выходит на пенсию, он может четко увидеть, сколько у него на счету", - рассказала нардеп.

"Нормальные пенсионеры путешествуют по миру, лечатся, нормально живут, а у нас – выживают. У нас человек идет на пенсию и успевает только треть потратить взносов, которые за нее заплатили. Это означает, что людям сознательно и хронически недоплачивают", – пояснила она.

Тимошенко возмутилась пенсионной реформой, которой власти подняли возраст выхода на пенсию и снизили коэффициент начисления пенсии на один год стажа.

"Это не реформа, это экономия бюджетных денег на самой чувствительной части общества, на пенсионерах, людях, которые строили эту страну. Когда они вышли на пенсию, не могут себе даже позволить поесть вдоволь, полечиться, за ЖКУ заплатить", – констатировала лидер "Батькивщины".

Именно поэтому, по мнению Тимошенко, новая власть вернет "правильную пенсионную реформу".

"Мы сделаем персонифицированную пенсионную систему. Это будет означать, что каждый человек увидит на своем счете то, что за всю жизнь ему оплатили. Так будет честно и правильно по отношению ко всем людям, кто так трудно отработал", – подытожила она.