ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Тимошенко: персонифицированная пенсионная система восстановит справедливость

Новости » Политика    12.11.2018 - 20:14
Тимошенко: персонифицированная пенсионная система восстановит справедливость
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко считает, что персонифицированная пенсионная система обеспечит достойную жизнь людей

Внедрение персонифицированной пенсионной системы станет не только залогом достойной жизни пожилых людей, но и восстановит справедливость в отношении тех, кто тяжело работал. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с общиной города Бурштын, на которой собралось несколько тысяч человек, передает пресс-служба политсилы.

Как отметила лидер "Батькивщины", между пенсионной системой Украины и развитых стран существует существенная разница. Так, в нормальных государствах работодатель платит на защищенный госгарантиями персональный банковский счет человека, который работает, пенсионные взносы, заявила Тимошенко.

Всю жизнь собираются деньги "на частном счете этого лица, откуда никто ничего не может снять, начисляются депозиты, а потом, когда человек выходит на пенсию, он может четко увидеть, сколько у него на счету", - рассказала нардеп.

"Нормальные пенсионеры путешествуют по миру, лечатся, нормально живут, а у нас – выживают. У нас человек идет на пенсию и успевает только треть потратить взносов, которые за нее заплатили. Это означает, что людям сознательно и хронически недоплачивают", – пояснила она.

Тимошенко возмутилась пенсионной реформой, которой власти подняли возраст выхода на пенсию и снизили коэффициент начисления пенсии на один год стажа.

"Это не реформа, это экономия бюджетных денег на самой чувствительной части общества, на пенсионерах, людях, которые строили эту страну. Когда они вышли на пенсию, не могут себе даже позволить поесть вдоволь, полечиться, за ЖКУ заплатить", – констатировала лидер "Батькивщины".

Именно поэтому, по мнению Тимошенко, новая власть вернет "правильную пенсионную реформу".

"Мы сделаем персонифицированную пенсионную систему. Это будет означать, что каждый человек увидит на своем счете то, что за всю жизнь ему оплатили. Так будет честно и правильно по отношению ко всем людям, кто так трудно отработал", – подытожила она.

Тимошенко: после выборов в первую очередь мы снизим цены на газ
Новости Украины пенсииБатькивщинаТимошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь