Тимошенко: персоніфікована пенсійна система відновить справедливість

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко вважає, що персоніфікована пенсійна система забезпечить гідне життя людей

Запровадження персоніфікованої пенсійної системи стане не тільки запорукою гідного життя літніх людей, але й відновить справедливість щодо тих, хто тяжко працював. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час зустрічі з громадою міста Бурштин, на якій зібралося декілька тисяч людей, передає прес-служба політсили.

Як зауважила лідер "Батьківщини", між пенсійною системою України та розвинених країн існує суттєва різниця. Так, у нормальних державах роботодавець платить на захищений держгарантіями персональний банківський рахунок людини, яка працює, пенсійні внески, заявила Тимошенко.

Усе життя збираються гроші "на приватному рахунку цієї особи, звідки ніхто нічого не може зняти, нараховуються депозити, а потім, коли людина виходить на пенсію, вона може чітко побачити, скільки в неї на рахунку", розповіла нардеп.

"Нормальні пенсіонери подорожують світом, лікуються, нормально живуть, а в нас – виживають. У нас людина йде на пенсію і встигає лише третину внесків витратити, які за неї заплатили. Це означає, що людям свідомо і хронічно недоплачують", – пояснила вона.

Тимошенко обурилася пенсійною реформою, якою влада підняла вік виходу на пенсію та знизила коефіцієнт нарахування пенсії на один рік стажу.

"Це не реформа, це економія бюджетних грошей на найвразливішій частині суспільства, на пенсіонерах, людях, які будували цю країну. Коли вони вийшли на пенсію, не можуть собі навіть поїсти вдосталь дозволити, не полікуватися, за ЖКП заплатити", – констатувала лідер "Батьківщини".

Саме тому, на думку Тимошенко, нова влада поверне "правильну пенсійну реформу".

"Ми зробимо персоніфіковану пенсійну систему. Це означатиме, що кожна людина побачить на своєму рахунку те, що за все життя їй сплатили. Так буде чесно та правильно щодо всіх людей, хто так важко відпрацював", – підсумувала вона.