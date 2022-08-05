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Тимошенко отреагировала на скандальный материал Amnesty International

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 14:35
Тимошенко отреагировала на скандальный материал Amnesty International Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Отчет правозащитной организации Amnesty International, в котором его авторы обвиняют украинских военных в том, что они якобы подвергают опасности гражданских, - очередное подтверждение беспомощности международных правозащитников. Украинцы должны рассчитывать только на себя и ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Facebook.

"Заявление генсека Агнес Каламар развеяло последние иллюзии - они действительно обвинили Украину в том, что она борется с геноцидом Кремля. Оказывается, украинские военные, которые защищают украинские города от российской агрессии, "подвергают опасности мирных жителей", - заявила Тимошенко.

Она также напомнила мировому сообществу о зверствах русских в Киевской области, где Россия оставила после себя многочисленные братские могилы с замученными мирными жителями.

По мнению Тимошенко, впереди еще много разочарований в международных авторитетах, которые сейчас проявляют полную беспомощность и иногда откровенный цинизм.

"Эта война раз за разом будет доказывать - нам стоит надеяться только на себя. На героизм наших ВСУ, на силу воли наших медиков, на упрямство наших волонтеров. На патриотизм каждого, кто считает себя украинцем", - резюмировала Тимошенко.

Скандальный материал Amnesty International

Напомним, что в свежем отчете правозащитной организации Amnesty International было заявлено о том, что якобы "украинские военные ставят под угрозу жизнь гражданского населения", размещая боевую технику и вооружение "в школах и больницах".

Реакция Украины

Добавим, что на этот скандальный отчет уже отреагировали, в частности главы Минобороны и МИД Украины и сам глава государства Владимир Зеленский, назвав это ничем иным как попыткой переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву.

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