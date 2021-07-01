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Тимошенко об открытии рынка земли: мы не дадим распродать украинские черноземы

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 11:11
Тимошенко об открытии рынка земли: мы не дадим распродать украинские черноземы Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Батькивщина" заявила, что несмотря на открытие рынка земли, политсила проведет "земельный" референдум и добьется решения Конституционного суда.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"С 1 июля начинает действовать антиконституционный закон о распродаже сельскохозяйственной земли. Этот закон нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины. Этот закон предусматривает прямо с 1 июля право банкам с иностранными инвестициями, то есть иностранцам, владеть сельскохозяйственной землей. Прекращается право постоянного пользования землей для наших аграриев, то есть украинское фермерство вычеркивается из жизни. Начинает действовать аукцион, где деньги, а не национальные интересы и не развитие фермерства, будет решать, кому будет принадлежать земля и кому она будет приносить прибыль", - заявила Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что принятыми изменениями в Земельный кодекс владельцам земли разрешается снимать верхний слой черноземов. В то же время государство Украина лишается каких-либо контрольных функций за использованием земли.

"Весь пакет законов позволяет развиваться крупным спекулянтам и монополиям. По сути власть превратила нашу землю в заработки для иностранных и собственных олигархических корпораций", - добавила Тимошенко.

Однако, по ее словам, команда "Батькивщины" и украинцы, которые против распродажи черноземов, будут конституционными методами защищать украинскую землю.

"Людям запретили проводить на эту тему референдум и полностью разрушили Конституционный суд для того, чтобы не позволить принять решение об антиконституционности закона о землю. Наша команда и 70% украинцев не сдается. Мы все равно проведем референдум и добьемся решения КСУ. Мы не позволим распродать землю", - заявила Тимошенко.

Напомним, с 1 июля в Украине начинает работать рынок земли. Это означает, что больше нет моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года. С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 000 га.

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Рынок земли Тимошенко
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