Тимошенко про відкриття ринку землі: ми не дамо розпродати українські черноземи

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

"З 1 липня починає діяти антиконституційний закон про розпродаж сільськогосподарської землі. Цей закон порушує мінімум 22 статті Конституції України. Цей закон передбачає прямо з 1 липня право банкам з іноземними інвестиціями, тобто іноземцям, володіти сільськогосподарською землею. Припиняється право постійного користування землею для наших аграріїв, тобто українське фермерство викреслюється з життя. Починає діяти аукціон, де гроші, а не національні інтереси й не розвиток фермерства, буде вирішувати, кому буде належати земля і кому вона буде приносити прибуток", - заявила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що ухваленими змінами до Земельного кодексу володільцям землі дозволяється знімати верхній шар чорноземів. Водночас держава Україна позбавляється будь-яких контрольних функцій за використанням землі.

"Весь пакет законів дозволяє розвиватися великим спекулянтам і монополіям. По суті влада перетворила нашу землю в заробітки для іноземних і власних олігархічних корпорацій", - додала Тимошенко.

Однак, за її словами, команда "Батьківщини" та українці, які проти розпродажу чорноземів, будуть конституційними методами захищати українську землю.

"Людям заборонили проводити на цю тему референдум і повністю зруйнували Конституційний суд для того, щоб не дозволити ухвалити рішення про антиконституційність закону про землю. Наша команда і 70% українців не здаємося. Ми все одно проведемо референдум і доб’ємося рішення КСУ. Ми не дозволимо розпродати землю", - заявила Тимошенко.