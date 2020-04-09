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Тимошенко: отдельным работникам таможни доплатили 700% премии

Новости » Политика     09.04.2020 - 09:57
Тимошенко: отдельным работникам таможни доплатили 700% премии
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По ее словам, такое решение приняло Министерство финансов Украины

Некоторые работники таможни получили по 700% персональной премии к окладу. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина "Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK, передает РБК-Украина.

"Мы знаем, что бюджет валится в основном по таможне - мы недополучаем 122 миллиарда долларов по году вообще от всех налогов. Это провал бюджета, это провал финансовой политики. И здесь я вижу решение Министерства финансов доплатить к заработной плате работникам таможни, они поименно указаны в этом документе, 700% к окладу", - сказала Тимошенко.

По ее словам, она была шокирована, когда узнала о таких премиях в то время, когда украинцы очень сложно переживают карантин.

"Как можно, когда у тебя провал бюджета на 122 миллиарда долларов по году, платить по 700% доплаты к заработным платам чиновникам? Тем, кто отвечает за доходы бюджета. Если бы был хоть малейший профессионализм и ум у власти, сегодня первое, что надо было бы сделать, - это прекратить коррупцию. Именно коррупция приводит к тому, что страна не получает 122 миллиарда долларов, а это больше, чем нам хочет дать Международный валютный фонд", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что министры правительства Дениса Шмыгаля отказались от премий до конца 2020 года.

Отметим, что на фоне скандала с министерскими премиями в феврале впервые были обнародованы зарплаты членов правительства. Так, в январе 2020 года больше всех в правительстве предыдущего премьера Алексея Гончарука получали заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица (130 тыс. гривен), заместитель министра социальной политики Наталья Ненюнченко (103 тыс. гривен) и заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Іонан (101 тыс. гривен).

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