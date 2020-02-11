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Обнародованы зарплаты министров за январь

Новости » Политика     11.02.2020 - 10:33
Обнародованы зарплаты министров за январь
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зарплаты за январь начислялись по старым правилам

Кабинет министров Украины обнародовал зарплаты членов правительства за январь 2020 года. Соответствующая информация опубликована на правительственном портале.

Сообщается, что в январе 2020 года выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля решению, зарплаты министрам и другим чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии не будут превышать оклад.

Также сообщается, что за январь членам правительства выплачена заработная плата без учета премии. Премия будет согласована и выплачена в феврале.

Самые большие выплаты получат замминистра иностранных дел Сергей Кислица - 130 тыс. гривен, замминистра социальной политики Наталья Ненюнченко - 103 тыс. гривен, замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан - 101 тыс. гривен.

При этом премьер Алексей Гончарук заработал 33 тыс. гривен, министр внутренних дел Арсен Аваков - 47 тыс. гривен, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет - 12 тыс. гривен.

Фото: зарплаты министров

Напомним, ранее сообщалось, что согласно решению правительства, зарплата всех первых должностей в Кабмине будет привязана к средней зарплате в Украине. Премьер-министр и министры будут получать - 5 средних зарплат; заместители министров - 4,5. Максимальная премия - не более, чем один оклад.

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