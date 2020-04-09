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Тимошенко: окремим працівникам митниці доплатили 700% премії

Новини » Політика     09.04.2020 - 09:57
Тимошенко: окремим працівникам митниці доплатили 700% премії
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За її словами, таке рішення ухвалило Міністерство фінансів України

Деякі працівники митниці отримали по 700% персональної премії до окладу. Про це заявила голова партії "Батьківщина "Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK, передає РБК-Україна.

"Ми знаємо, що бюджет валиться в основному по митниці - ми недоотримуємо 122 мільярди доларів по року взагалі від всіх податків. Це провал бюджету, це провал фінансової політики. І тут я бачу рішення Міністерства фінансів доплатити до заробітної плати працівникам митниці, вони поіменно вказані в цьому документі, 700% до окладу", - сказала Тимошенко.

За її словами, вона була шокована, коли дізналася про такі премії в той час, коли українці дуже складно переживають карантин.

"Як можна, коли в тебе провал бюджету на 122 мільярди доларів по року, платити по 700% доплати до заробітних плат чиновникам? Тим, хто відповідає за доходи бюджету. Якби був хоч найменший професіоналізм і розум у влади, сьогодні найперше, що треба було б зробити, - це припинити корупцію. Саме корупція призводить до того, що країна не отримує 122 мільярди доларів, а це більше, ніж нам хоче дати Міжнародний валютний фонд", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністри уряду Дениса Шмигаля відмовилися від премій до кінця 2020 року.

Зазначимо, що на тлі скандалу з міністерськими преміями в лютому вперше були оприлюднені зарплати членів уряду. Так, у січні 2020 року найбільше в уряді попереднього прем'єра Олексія Гончарука отримували заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця (130 тис. гривень), заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюнченко (103 тис. гривень) і заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан (101 тис. гривень).

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