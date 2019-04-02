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Тимошенко остаточно втратила шанси на другий тур

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 08:49
Тимошенко остаточно втратила шанси на другий тур
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 закріпили лідерство Зеленського і Порошенка

Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко за результатами виборів 2019 втратила математичні шанси на другий тур. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центральної виборчої комісії (ЦВК), передає кореспондент РБК-Україна.

Станом на 08:30 ЦВК опрацювала 97,78% голосів. На даний момент результати голосування розподіляються наступним чином

  • Володимир Зеленський - 30,26% (5 585 367)
  • Петро Порошенко - 15,92% (2 938 316)
  • Юлія Тимошенко - 13,38 (2 469 769)

Зазначимо, розрив між Порошенком і Тимошенко зберігається на рівні майже 470 тисяч голосів. За даними ЦВК, в першому турі проголосували 18,82 млн осіб, і на ранок 2 квітня підраховано 18,45 млн голосів. Тобто залишилося підрахувати близько 370 тис. голосів, а це менше ніж розрив від другого до третього місця. Таким чином, лідер "Батьківщини" втратила математичні шанси на другий тур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК повністю завершив підрахунок голосів в Полтавській області. Примітно, що друге місце в Полтавській області в семи округах з восьми зайняла Тимошенко. Перемогу на всіх округах здобув Володимир Зеленський.

Зазначимо, 31 березня Тимошенко, коментуючи результати екзит-полів, згідно з якими вона посіла третє місце, заявила, що вони не відповідають дійсності.

 

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