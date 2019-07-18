Тимошенко объяснила, почему "Батькивщина" должна быть в новой Раде

В новый парламент должны пройти политические силы, которые имеют политическую волю снижать тарифы, повышать пенсии и зарплаты, обеспечить качественную медицинскую помощь и защитить от распродажи украинскую землю. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, именно такой политической силой является "Батькивщина". Тимошенко также посоветовала Владимиру Зеленскому объединить усилия и создать коалицию из всех проевропейских демократических сил, которая вместо противостояний и "собачьих боев" будет работать на результат.

"Обьединение новых лиц с опытными будет очень важным. Я хочу сделать коалицию, чтобы не упустить шанс, который Украина получила после президентских выборов. Все амбиции важно отложить в сторону и показать миру – мы можем", – подчеркнула политик.

По убеждению Тимошенко, сразу после выборов надо безотлагательно решать приоритетные вопросы, чтобы люди чувствовали изменения ежедневно. Конкретный план действий уже разработан "Батькивщиной", отметила политик.

В частности, речь идет о необходимости направить газ украинской добычи на потребности населения и бюджетной сферы, что поможет снизить тарифы. Тимошенко напомнила о победе "Батькивщины" в судах двух инстанций, которые признали незаконными постановления о подорожании газа для населения. После этого президент мог бы наложить вето на соответствующие постановления и назначить своих членов в НКРЭКУ, которая и устанавливает тарифы, отметила она.

По мнению политика, важным также станет введение обязательного медицинского страхования, внесение изменений в госбюджет, которые прекратят "издевательства" над пенсионерами и позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума – не менее 3094 грн.