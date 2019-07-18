Тимошенко пояснила, чому "Батьківщина" має бути у новій Раді

До нового парламенту мають пройти політичні сили, які мають політичну волю знижувати тарифи, підвищувати пенсії та зарплати, забезпечити якісну медичну допомогу та захистити від розпродажу українську землю. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила в ефірі телеканалу NewsOne.

За її словами, саме такою політичною силою є "Батьківщина". Тимошенко також порадила Володимиру Зеленському об’єднати зусилля і створити коаліцію з усіх проєвропейських демократичних сил, яка замість протистоянь і "собачих боїв" працюватиме на результат.

"Об’єднання нових обличь з досвідченими буде дуже важливим. Я хочу зробити коаліцію, щоб не втратити шанс, який Україна отримала після президентських виборів. Усі амбіції важливо відкласти в сторону та показати світу – ми можемо", – наголосила політик.

На переконання Тимошенко, одразу після виборів треба невідкладно розв’язувати пріоритетні питання, щоб люди відчували зміни щодня. Конкретний план дій вже розроблено "Батьківщиною", зазначила політик.

Зокрема, йдеться про необхідність спрямувати газ українського видобутку на потреби населення та бюджетної сфери, що допоможе знизити тарифи. Тимошенко нагадала про перемогу "Батьківщини" в судах двох інстанцій, які визнали незаконними постанови про подорожчання газу для населення. Після цього президент вже міг би накласти вето на відповідні постанови та призначити своїх членів в НКРЕКП, яка і встановлює тарифи, зазначила вона.

На думку політика, важливим також стане запровадження обов’язкового медичного страхування, внесення змін до держбюджету, які припинять "знущання" з пенсіонерів і дозволять підняти розмір мінімальних пенсій до рівня прожиткового мінімуму – не менше 3094 грн.