Тимошенко обвинила комитет Геруса в антиукраинских действиях

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко назвала решение комитета "антиукраинским шабашем"

Действия комитета топливно-энергетического комплекса под руководством Андрея Геруса, связанные с инициативой вывести из государственной собственности почти половину газотранспортной системы и открытием импорта электроэнергии из России, является "антиукраинским шабашем". Об этом заявила народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает РБК-Украина.

"Сегодня рассматривался просто жизненно важный для Украины вопрос: останется ли наша газотранспортная система Украины, которая стоит примерно 300 миллиардов евро и приносит Украине 3 миллиарда долларов ежегодного дохода, в собственности Украины, как государства и народа Украины", - заявила Тимошенко.

Она отметила, что комитет, в котором большинство - "Слуги народа", проголосовал за то, чтобы практически половину собственности украинской газотранспортной системы вместе с управлением, с прибылью просто "слить в какие-то левые корпорации, лишив народ Украины этой собственности".

"И сейчас они этот законопроект собираются вносить в Верховную раду", - заявила политик.

Тимошенко обратилась лично к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить эту инициативу.

"Или президент все это исправит, и я к нему обращаюсь остановить своих бояр и поставить их на место, или тогда президент будет сообщником всех этих антиукраинских действий. Это не ошибка – это неопытность, это сознательный умысел, причем умысел, который противоречит национальным интересам Украины", - сказала политик.

Нардеп также подчеркнула недопустимость законодательного утверждения импорта электроэнергии из России, решение о котором по инициативе Геруса было принято на комитете.

"Брать перетоки из Российской Федерации, когда у нас достаточно собственной электроэнергии, просто ее покупать, вопреки санкциям, которые применены против РФ, - это просто действует против Украины. И меня волнует, что это уже становится системой", - подчеркнула она.

Напомним, импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором поправки был глава комитета Рады по энергетике Андрей Герус.

Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента работы Рады. 15 октября Герус зарегистрировал в парламенте законопроект "О внесении изменения в закон Украины" О рынке электрической энергии" (№2236-2), в котором отменяет свою поправку относительно импорта электроэнергии из России, но остается возможность импортировать ее из Беларуси. Однако из-за отсутствия излишков собственной электроэнергии в Беларуси импортироваться транзитом через нее будет электроэнергия из РФ, предупредили эксперты.

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец выразил мнение, что принятие законопроекта Геруса остановит евроинтеграцию Украины и усилит влияние России в отечественной энергетике.