Тимошенко звинуватила комітет Геруса в антиукраїнських діях

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко назвала рішення комітету "антиукраїнським шабашем"

Дії комітету паливно-енергетичного комплексу під керівництвом Андрія Геруса, пов'язані з ініціативою вивести з державної власності майже половину газотранспортної системи та відкриттям імпорту електроенергії з Росії, є "антиукраїнським шабашем". Про це заявила народний депутат, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, передає РБК-Україна.

"Сьогодні розглядалося просто життєво важливе для України питання: залишиться наша газотранспортна система України, що коштує приблизно 300 мільярдів євро і приносить Україні 3 мільярди доларів щорічного доходу, у власності України як держави та народу України", - заявила Тимошенко.

Вона зазначила, що комітет, в якому більшість - "Слуги народу", проголосував за те, щоби практично половину власності української газотранспортної системи разом з управлінням, з прибутком просто "злити в якісь ліві корпорації, позбавивши народ України цієї власності".

"І зараз вони цей законопроєкт збираються вносити до Верховної ради", - заявила політик.

Тимошенко звернулася особисто до президента Володимира Зеленського з закликом зупинити цю ініціативу.

"Або президент все це поправить, і я до нього звертаюся зупинити своїх бояр і поставити їх на місце, або тоді президент буде спільником всіх цих антиукраїнських дій. Це не помилка – це недосвідченість, це свідомий намір, причому намір, який протирічить національним інтересам України", - сказала політик.

Нардеп також підкреслила недопустимість законодавчого затвердження імпорту електроенергії з Росії, рішення по якому за ініціативою Геруса було прийнято на комітеті.

"Брати перетоки з Російської Федерації, коли у нас достатньо власної електроенергії, просто її купувати, всупереч санкціям, які застосовані проти РФ, - це просто діє проти України. І мене хвилює, що це вже стає системою", - підкреслила вона.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з РФ після чотирирічної перерви став можливий внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був глава комітету Ради з енергетики Андрій Герус.

Член комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту роботи Ради. 15 жовтня Герус зареєстрував у парламенті законопроект "Про внесення зміни до закону України" Про ринок електричної енергії" (№2236-2), в якому скасовує свою поправку щодо імпорту електроенергії з Росії, але залишається можливість імпортувати її з Білорусі. Проте через відсутність надлишків власної електроенергії у Білорусі імпортуватися транзитом через неї буде електроенергія з РФ, попередили експерти.

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець висловив думку, що ухвалення законопроекту Геруса зупинить євроінтеграцію України і посилить вплив Росії у вітчизняній енергетиці.