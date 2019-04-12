Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому

Лидер "Батькивщины" и народный депутат Юлия Тимошенко стала на сторону действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко после его вчерашнего разговора с оппонентом во втором туре выборов 2019 Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Об этом Тимошенко сказала в своем обращении на Facebook.

Обращаясь к Порошенко, Тимошенко посоветовала ему держать президентскую планку: "В это время я советую вам не становиться частью чужого шоу, держать президентскую планку. И как бы трудно не было, защитить статус президента и статус государства".

Зеленскому же Тимошенко рекомендует не устраивать бои вокруг должности президента.

"Я также хочу обратиться к человеку, который, возможно, через несколько недель уже может стать президентом Украины. Я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Если вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не надо вокруг нее устраивать бои. И не надо, борясь за статус президента, уничтожать честь и гордость президентского статуса", - сказала она.

"Когда я смотрела последние минуты этого диалога, когда Владимир Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту, я увидела, какой это стресс для действующего президента. Зная о его проблемах со здоровьем, у него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить. Надо быть просто людьми и уметь вовремя подать даже глоток воды", - добавила политик.

Напомним, вчера Порошенко внезапно появился в эфире телеканала "1+1". По мнению гендиректора группы "1+1 медиа" Александра Ткаченко, президент не имел права "врываться в эфир без приглашения". В связи с этим Ткаченко заявил о намерении подать в суд на Порошенко.

В ходе эфира Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

"Владимир Александрович, я сегодня пригласил вас на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю. И подчеркиваю, что вашей команде была поставлена ​​позиция, в последнее воскресенье, 14 числа, вас пригласили на дебаты на стадион. Завтра у вас будет время вернуться в Киев", - заявил Порошенко.

Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону и напомнил, что находится в Париже для встречи с президентом Франции.

Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

"Что касается дебатов, я предложил 19 апреля на НСК Олимпийский, я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал - стадион так стадион. И принял эти условия... 19 числа я вас жду на НСК Олимпийский. Точка. До свидания", - добавил Зеленский.