Тимошенко звернулась до Порошенка і Зеленського

Лідер "Батьківщини" та народний депутат Юлія Тимошенко стала на сторону чинного глави держави та кандидата у президенти Петра Порошенка після його вчорашньої розмови з опонентом у другому турі виборів 2019 Володимиром Зеленським у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Про це Тимошенко сказала у своєму зверненні на Facebook.

Звертаючись до Порошенка, Тимошенко порадила йому тримати президентську планку: "В цей час я раджу вам не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку. І як би важко не було, захистити статус президента і статус держави".

Зеленському ж Тимошенко рекомендує не влаштовувати бої навколо посади президента.

"Я також хочу звернутись і до людини, яка, можливо, через декілька тижнів вже може стати президентом України. Я хочу звернутись до Володимира Зеленського. Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої. І не треба, борючись за статус президента, нищити честь і гордість президентського статусу", - сказала вона.

"Коли я дивилась на останні хвилини цього діалогу, коли Володимир Зеленський кинув трубку практично в обличчя діючого президента, я побачила, який це стрес для діючого президента. Знаючи про його проблеми зі здоров'ям, в нього просто пересохло в роті і він не міг далі говорити. Треба бути просто людьми і вміти вчасно подати навіть ковток води", - додала політик.

Нагадаємо, вчора Порошенко раптово з'явився в ефірі телеканалу "1+1". На думку гендиректора групи "1+1 медіа" Олександра Ткаченка, президент не мав права "вриватися в ефір без запрошення". У зв'язку з цим Ткаченко заявив про намір подати в суд на Порошенка.

В ході ефіру Порошенко заявив, що чекає кандидата Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня.

"Володимире Олександровичу, я сьогодні запросив вас на дебати. Якщо ви зараз перебуваєте за межами Києва, я це з розумінням сприймаю. І підкреслюю, що вашій команді була поставлена ​​позиція, в останню неділю, 14 числа, вас запросили на дебати на стадіон. Завтра у вас буде час повернутися до Києва ", - заявив Порошенко.

Зеленський в свою чергу вийшов на зв'язок по телефону і нагадав, що знаходиться в Парижі для зустрічі з президентом Франції.

Він заявив, що наполягає на проведенні дебатів з Порошенко на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

"Що стосується дебатів, я запропонував 19 квітня на НСК Олімпійський, я запросив пана Порошенко на дебати. Він сказав - стадіон так стадіон. І прийняв ці умови ... 19 числа я вас чекаю на НСК Олімпійський. Крапка. До побачення", - додав Зеленський.