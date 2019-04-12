Гендиректор "1+1" пообещал подать в суд на Порошенко

Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ткаченко считает, что президент не имел права "врываться в эфир без приглашения"

Гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил о намерении подать в суд на президента Петра Порошенко за то, что он "ворвался в эфир, частной компании, без приглашения", а также "за прошлые обвинения в адрес канала". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ткаченко в Facebook.

По словам гендиректора медиагруппы, иск будет направлен в суд в понедельник.

"После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной компании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии... не иначе как на иск в суд от нас вы - не заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес "1+1", - написал Ткаченко.

Он также заявил, что Порошенко ранее не раз приглашали на эфиры "Права на владу", но он якобы не отвечал и запрещал своим представителям приходить на "1+1".

Напомним, вечером в четверг, 11 апреля, кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. При этом Порошенко находился в студии программы "Право на владу" на телеканале "1+1", а Зеленский говорил по телефону. Кандидаты поспорили в прямом эфире, после чего Зеленский бросил трубку.