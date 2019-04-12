ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гендиректор "1+1" пообещал подать в суд на Порошенко

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 07:12
Гендиректор "1+1" пообещал подать в суд на Порошенко
Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ткаченко считает, что президент не имел права "врываться в эфир без приглашения"

Гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил о намерении подать в суд на президента Петра Порошенко за то, что он "ворвался в эфир, частной компании, без приглашения", а также "за прошлые обвинения в адрес канала". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ткаченко в Facebook.

По словам гендиректора медиагруппы, иск будет направлен в суд в понедельник.

"После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной компании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии... не иначе как на иск в суд от нас вы - не заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес "1+1", - написал Ткаченко.

Он также заявил, что Порошенко ранее не раз приглашали на эфиры "Права на владу", но он якобы не отвечал и запрещал своим представителям приходить на "1+1".

Напомним, вечером в четверг, 11 апреля, кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. При этом Порошенко находился в студии программы "Право на владу" на телеканале "1+1", а Зеленский говорил по телефону. Кандидаты поспорили в прямом эфире, после чего Зеленский бросил трубку.

Нацполиция усилила охрану Зеленского перед вторым туром Президент обвинил прокурора Кулика в работе на Коломойского
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский 1+1Владимир ЗеленскийПорошенко Петр
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь