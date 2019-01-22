Тимошенко назвала задачи новой власти

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Первоочередной задачей Тимошенко считает увеличение зарплат и пенсий

Увеличение средней заработной платы, микрокредитования для молодежи и среднего класса, новая и современная реформа медицинской отрасли и доступное жилье, новая власть должна сделать в социальной сфере. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время Форума единения, который проходит сегодня, 22 января, в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Тимошенко убеждена, что это поможет вернуть украинцев домой и сделать их жизнь комфортной на Родине.

"После того, как мы воплотим Новый курс в жизнь, не только украинцы вернутся в свой родной дом, но и люди из других стран приедут к нам со своим интеллектом, технологиями, идеями. Только так может стать успешной страна в современном мире", – сказала она.

Тимошенко считает первоочередной задачей увеличение зарплат и пенсий: "За 5 лет средняя заработная плата и пенсии в Украине должны достичь уровня соседней Польши. Это означает, что при моем правлении за 5 лет доходы людей вырастут в 3,5 раза".

Второй шаг нового президента – долгосрочные микрокредиты без залога, не более, чем под 3% годовых, на основе обязательного страхования рисков.

"Мы воплотим в жизнь программу долгосрочного банковского микрокредитования для молодежи и среднего класса. Это, по сути, обеспечение их работой. Программа микрокредитования является одной из самых эффективных систем, которые признаны современным миром!", – заверила лидер партии.

По ее словам, программа микрокредитования позволит в короткие сроки не только возродить в Украине средний класс, но и создать миллионы рабочих мест.

Также Тимошенко настаивает на современной реформе медицинской отрасли. Речь идет об обязательном медицинском страховании средствами работодателей, на предприятия которых вдвое будет уменьшена налоговая нагрузка. В то же время за несовершеннолетних детей, нетрудоспособных и безработных и пенсионеров медицинские страховые взносы в полном объеме будет оплачивать государство, добавила она.

"Медицинская страховка будет включать полное обеспечение каждого гражданина медуслугами всех уровней высочайшего качества, медикаментами, а также профилактику заболеваний", – пояснила политик.

Тимошенко также планирует обеспечить каждого человека, который работает, доступным жильем: будет предоставляться ипотечный кредит, без первого взноса и без залога, под специальное страхование рисков.

"После выборов я сделаю так, чтобы наш Новый Курс так же зашел в каждый дом и в каждую семью уже как результат нашей работы для людей и для страны. Чтобы каждому в Украине хотелось жить и работать!", – подытожила Тимошенко.