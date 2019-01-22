Тимошенко назвала завдання нової влади

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Першочерговим завданням Тимошенко вважає збільшення зарплат і пенсій

Збільшення середньої заробітної плати, мікрокредитування для молоді та середнього класу, нова і сучасна реформа медичної галузі та доступне житло, які нова влада має зробити в соціальній галузі. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час Форуму єднання, який проходить сьогодні, 22 січня, в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Тимошенко переконана, що це допоможе повернути українців додому і зробити їх життя комфортним на Батьківщині.

"Після того, як ми втілимо Новий курс у життя, не тільки українці повернуться до свого рідного дому, а й люди з інших країн приїдуть до нас зі своїм інтелектом, технологіями, ідеями. Тільки так може стати успішною країна в сучасному світі", – сказала вона.

Першочерговим завданням Тимошенко вважає збільшення зарплат і пенсій: "За 5 років середня заробітна плата та пенсії в Україні мають досягнути рівня сусідньої Польщі. Це означає, що при моєму правлінні за 5 років доходи людей зростуть у 3,5 рази".

Другий крок нового президента – довгострокові мікрокредити без застави, не більше, ніж під 3% річних, на основі обов'язкового страхування ризиків.

"Ми втілимо в життя програму довгострокового банківського мікрокредитування для молоді та середнього класу. Це, по суті, забезпечення їх роботою. Програма мікрокредитування є однією з найефективніших систем, які визнані сучасним світом!", – запевнила лідер партії.

За її словами, програма мікрокредитування дозволить у короткі терміни не лише відродити в Україні середній клас, але й створити мільйони робочих місць.

Також Тимошенко наполягає на сучасній реформі медичної галузі. Йдеться про обов'язкове медичне страхування коштами роботодавців, на підприємства яких удвічі буде зменшено податкове навантаження. Водночас за неповнолітніх дітей, непрацездатних та безробітних осіб і пенсіонерів медичні страхові внески в повному обсязі сплачуватиме держава, додала вона.

"Медична страховка буде включати повне забезпечення кожного громадянина медпослугами всіх рівнів найвищої якості, медикаментами, а також профілактику захворювань", – пояснила політик.

Тимошенко також планує забезпечити кожну людину, яка працює, доступним житлом: надаватиметься іпотечний кредит, без першого внеску і без застави, під спеціальне страхування ризиків.

"Після виборів я зроблю так, щоб наш Новий Курс так само зайшов у кожну оселю і в кожну родину вже як результат нашої роботи для людей і для країни. Щоб кожному в Україні хотілося жити і працювати!", – підсумувала Тимошенко.