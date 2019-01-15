Тимошенко назвала одне з завдань нового президента

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Через 27 років у нас вже немає часу на експерименти, впевнена Тимошенко

Завданням нового президента має бути запуск економіки. Про це лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила під час ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

За її словами, вже три роки понад 100 експертів працюють над розробкою Нового економічного курсу України: "Це той інтелектуальний ресурс країни, який дасть нам шанс, а ми, політики, виконаємо це по пунктах", - сказала Тимошенко.

На її думку, це шлях становлення, успіху та відродження країни.

"Через 27 років у нас вже немає часу на експерименти, щоб знову і знову програвати свою країну. Ми покоління, яке сьогодні може побудувати свою Україну. У нас все для цього є люди, інтелект, ресурси", – вважає нардеп.

Головне завдання нового президента, зазначає лідер партії, має полягати у запуску економіки.

Новий економічний курс, за словами Тимошенко, якраз передбачатиме зміну фінансової політики країни. Йдеться, зокрема, про повний контроль держави над Нацбанком, про запровадження реальних механізмів зупинення інфляції, щоб вона припинила бути основою для фінансових пірамід НБУ, пояснює Тимошенко.

За словами політика, також буде змінена кредитна політика: українські підприємці зможуть отримати довгостроковий кредит у банку для розвитку своєї справи, під страховку, а не під застави, та під 3-4% річних, як у Європі, а не під 20%, як є в Україні.

Новою буде і податкова система, над розробкою якої працювали підприємці, а не політики, заявила нардеп.

"Вони хочуть, щоб замість податку на прибуток був податок на виведений капітал. Він детінізує капітали, які виводяться з країни і принесе до бюджету велику суму грошей", – розповіла Тимошенко.

Підприємці також запропонували найбільш корумпований ПДВ замінити на податок на реалізацію, мінімальний, але який платитиметься всіма підприємцями, а для аграріїв запровадити єдиний податок на гектар землі.

Вона запевнила, що податкове навантаження може бути знижено вдвічі і нова система дозволить підняти економіку швидкими темпами.

Ще одна важлива тема економічного курсу – зміцнення гривні. За даними видання The Economist, за "індексом Бігмака", долар має коштувати 9,8 грн.

"У нас найбільш недооцінена валюта світу!", - прокоментувала Тимошенко.

Окрема увага в Новому економічному курсі приділяється і доходам людей. Це величезний ресурс економіки, запевняє голова партії, адже закріплює інтелектуальних і професійних людей в країні, дає економіці розвиватися всередині, бо коли люди можуть придбати товар, підприємцям є що продати.

"Гідна зарплата – це питання виживання країни", – зазначила політик і додала, що економічне піднесення має базуватися на зростанні купівельної спроможності громадян.

Саме тому Україна має досягти за 5 років рівня доходів мешканців сусідньої Польщі, переконана Тимошенко. Не можна погоджуватися з тим, щоб зарплати українців були в 16 разів нижчими за європейські, були такі ж низькі пенсії, неякісна освіта, медицина, екологія, бо нам потрібно вигравати конкуренцію за людину.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявила, що українці мають отримати газ власного видобутку за нижчою ціною.