Тимошенко: за газ собственной добычи украинцы будут платить вдвое меньше

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, что стране хватает собственного газа

Украинцы должны получать газ собственной добычи по более низкой цене. Об этом в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Как отметила Тимошенко, с момента обретения Украиной независимости и до 2014 года существовал порядок, по которому украинский газ собственной добычи отдавали на нужды населения "по украинским ценам".

"Это было нормой, которая была утверждена постановлениями правительства и решением НАК "Нафтогаза". Бананы в Эквадоре продают по ценам Германии? Или лосось в Норвегии по ценам Африки? В Казахстане свой газ продают народу по 80-90 долл. за тысячу кубометров, а нам по 305 долл. с 2014 года. Кто это придумал, кто это посчитал, чтобы 300% рентабельности, прибылей в год, зарабатывали на людях, которые имеют в 16 раз ниже доходы, чем в Европе?", – заявила она.

Тимошенко убеждена, отечественного газа хватает, ведь сегодня Украина добывает только на госпредприятиях 16.4 млрд кубометров газа, а люди на все свои цели (тепло, горячая вода) используют лишь 15.8 кубометров.

Именно поэтому законопроект, который вернет украинский газ украинцам станет одним из первых, который должен подать новый президент. Это также позволит снизить цену голубого топлива как минимум вдвое, причем сделать это возможно в течение месяца, убеждена Тимошенко.

“В этом же законопроекте будет четкий норматив рентабельности 30%, годовой доходности. Мы этот закон положим в основу ценообразования, оно монопольное, рынка у нас нет, если постановлением правительства устанавливается цена на газ. Нам нужен месяц максимум, чтобы вдвое снизить цены на газ”, – сказала она.

Нардеп убеждена, что снижение цены приведет к существенному уменьшению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Реальная цена на газ, как заявила Тимошенко со ссылкой на данные бухгалтерии "Укргаздобычи", учитывая стоимость добычи газа, если взять все налоги, 30% рентабельности, транспортировки и 30% доходности для развития области – 3,55 грн за кубометр, "а нам продают сегодня по 8.55 грн".

В то же время, заверила Тимошенко, наиболее незащищенные слои населения продолжат получать субсидии.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что в Украине происходят "эпохальные авантюры". По ее словам, президент Петр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует "присвоить украинскую ГТС".