Тимошенко напомнила подписантам Будапештского меморандума о гарантиях

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, Путин и Россия сегодня угрожают не только Украине

В условиях, когда Россия осуществляет откровенную, неспровоцированную агрессию против независимого Украинского государства, мы имеем полное право требовать от стран мира, от коллективных мировых органов безопасности конкретной, четкой, действенной помощи, включая военную. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила все страны за слова поддержки, однако заметила: история Европы и мира в целом свидетельствует, что политика либерального попустительства агрессору не устраняет угрозу эскалации и "большой войны" в мире.

"Отдельно обращаюсь к странам-гарантам безопасности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму. Пришло время выполнять гарантии", – убеждена председатель партии.

Тимошенко отметила, Путин и Россия сегодня угрожают не только Украине.

"Речь уже давно идет об угрозе Европе и всему мировому порядку, который сложился по результатам Второй мировой войны. Вы еще имеете время спасти мир от трагедии, но это время истекает", – обратилась она к международным партнерам Украины.