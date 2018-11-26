ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Тимошенко напомнила подписантам Будапештского меморандума о гарантиях

Новости » Политика    26.11.2018 - 13:10
Тимошенко напомнила подписантам Будапештского меморандума о гарантиях
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, Путин и Россия сегодня угрожают не только Украине

В условиях, когда Россия осуществляет откровенную, неспровоцированную агрессию против независимого Украинского государства, мы имеем полное право требовать от стран мира, от коллективных мировых органов безопасности конкретной, четкой, действенной помощи, включая военную. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

Тимошенко напомнила подписантам Будапештского меморандума о гарантиях

Она поблагодарила все страны за слова поддержки, однако заметила: история Европы и мира в целом свидетельствует, что политика либерального попустительства агрессору не устраняет угрозу эскалации и "большой войны" в мире.

"Отдельно обращаюсь к странам-гарантам безопасности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму. Пришло время выполнять гарантии", – убеждена председатель партии.

Тимошенко отметила, Путин и Россия сегодня угрожают не только Украине.

"Речь уже давно идет об угрозе Европе и всему мировому порядку, который сложился по результатам Второй мировой войны. Вы еще имеете время спасти мир от трагедии, но это время истекает", – обратилась она к международным партнерам Украины.

НБУ выступил против ограничений для банков после введения военного положения Мининфраструктуры готово ограничить движение транспорта после введения военного положения
Новости Украины ТимошенкоБатькивщинаАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь