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Тимошенко нагадала підписантам Будапештського меморандуму про гарантії

Новини » Політика    26.11.2018 - 13:10
Тимошенко нагадала підписантам Будапештського меморандуму про гарантії
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, Путін та Росія сьогодні загрожують не тільки Україні

В умовах, коли Росія здійснює відверту, неспровоковану агресію проти незалежної Української держави, ми маємо повне право вимагати від країн світу, від колективних світових органів безпеки конкретної, чіткої, дієвої допомоги, включаючи військову. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Тимошенко нагадала підписантам Будапештського меморандуму про гарантії

Вона подякувала всім країнам за слова підтримки, проте зауважила: історія Європи та світу загалом свідчить, що політика ліберального потурання агресору та його позірного вмиротворення не усуває загрозу ескалації та "великої війни" у світі.

"Окремо звертаюся до країн-гарантів безпеки і суверенітету України за Будапештським меморандумом. Настав час виконувати гарантії", – переконана голова партії.

Тимошенко зазначила, Путін та Росія сьогодні загрожують не тільки Україні.

"Мова вже давно йде про загрозу Європі та всьому світовому порядку, що склався за результатами Другої світової війни. Ви ще маєте час врятувати світ від трагедії, але цей час спливає", – звернулась вона до міжнародних партнерів України.

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