Тимошенко: "Нафтогаз" берет кредит под 11%, загоняя украинцев в еще большие долги

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что "Нафтогаз" решил взять в кредит на внешнем рынке 500 млн долларов

В то время, когда власть повышает тарифы и объясняет это необходимостью возвращать международные кредиты, государственная структура НАК "Нафтогаз" набирает новые долги под высокие проценты. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на встрече с предпринимателями Ровенской области, сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, Тимошенко сообщила, что "Нафтогаз", государственный монополист, решил позаимствовать на внешнем рынке 500 млн долларов под 11% годовых путем размещения евробондов.

"Под 11% годовых взять валюту! В то время, когда вы все и сотни тысяч предпринимателей за каждую заработанную копейку пытаются жизнь положить, выкладываются всей семьей, чтобы заработать копейку, наш "Нафтогаз", у которого в прошлом году около 40 млрд грн прибыли (профицитная компания), решил позаимствовать 500 млн долларов под 11% годовых", - сказала она.

Тимошенко также заявила, что украинцы теперь вынуждены будут платить только за "обслуживание этого долга" около 60 млн долларов ежегодно.

"Вот так за нашими спинами работает система крупной финансовой пирамиды, которая формирует государственные долги, и на этой пирамиде зарабатывают сверхприбыли. Именно поэтому, когда мы видим, как формируется наш долг и как мы его обслуживаем, то становится совершенно понятно, что нас в глобальном пространстве потребляют на полную", - сказала она.

Учитывая это, как отмечается, Тимошенко настаивает на том, что экономическую стратегию становления Украины может разработать только "наш национальный интеллект, который точно заинтересован в нашей силе и конкурентоспособности на внешних рынках, в нашей состоятельности". Она добавила, что "больше никто в этом не заинтересован".