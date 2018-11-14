Тимошенко: "Нафтогаз" запозичує під 11%, заганяючи українців у ще більші борги

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що "Нафтогаз" вирішив запозичити на зовнішньому ринку 500 млн доларів

У той час, коли влада підвищує тарифи та пояснює це необхідністю повертати міжнародні кредити, державна структура НАК "Нафтогаз" набирає нові борги під високі відсотки. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями Рівенської області, повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, Тимошенко повідомила, що "Нафтогаз", державний монополіст, вирішив запозичити на зовнішньому ринку 500 млн доларів під 11% річних шляхом розміщення євробондів.

"Під 11% річних взяти валюту! У той час, коли ви всі та сотні тисяч підприємців за кожну зароблену копійку намагаються життя покласти, викладаються всією родиною, щоб заробити копійку, наш "Нафтогаз", у якого минулого року десь 40 млрд грн прибутку (профіцитна компанія), вирішив запозичити 500 млн доларів під 11% річних", - сказала вона.

Тимошенко також заявила, що українці тепер змушені будуть платити лише за "обслуговування цього боргу" близько 60 млн доларів щорічно.

"Ось так за нашими спинами працює система великої фінансової піраміди, яка формує державні борги, і на цій піраміді заробляють надприбутки. Саме тому, коли ми бачимо, як формується наш борг і як ми його обслуговуємо, то стає абсолютно зрозуміло, що нас в глобальному просторі споживають на повну", - сказала вона.

З огляду на це, як зазначається, Тимошенко наполягає на тому, що економічну стратегію становлення України може розробити тільки "наш національний інтелект, який точно зацікавлений в нашій силі та конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, у нашій заможності". Вона додала, що "більше ніхто в цьому не зацікавлений".