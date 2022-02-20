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Тимошенко о "мюнхенской" речи Зеленского: "в темные времена закаляются сильные нации"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 февраля 2022 09:23
Тимошенко о "мюнхенской" речи Зеленского: "в темные времена закаляются сильные нации" Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала выступление президента Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тимошенко в Facebook.

"Меня сложно назвать поклонницей Владимира Зеленского, но сейчас я бы хотела высказаться в его поддержку. И не только потому, что в сегодняшней речи президент наконец сказал ключевые вещи, на которых с самого начала войны настаиваю я и команда "Батькивщины": и о необходимости требовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму; и о целесообразности основания новых финансовых отношений с нашими западными партнерами; и, наконец, о необходимости быть честными с миром и собственными гражданами", - написала Тимошенко.

По ее мнению, сегодня у нас нет другого выбора, как забыть старые обиды, прекратить борьбу и стать бок о бок ради спасения Украины.

"Объединиться внутри и сплотить вокруг себя всех людей доброй воли. Потому что Украина сегодня защищает не только свою независимость. Мы стоим на защите всего цивилизованного мира от вызовов, которых история до сих пор не знала", - добавила политик.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции президент Украины обратился к Европе. Он заявил о боевых действиях в стране и, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города.

Добавим, обострение на Донбассе продолжается третий день. Подробнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня - в материале РБК-Украина.

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