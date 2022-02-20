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Тимошенко про "мюнхенську" промову Зеленського: "у буремні часи гартуються сильні нації"

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Київ, Неділя 20 лютого 2022 09:23
Тимошенко про "мюнхенську" промову Зеленського: "у буремні часи гартуються сильні нації" Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала виступ президента Володимира Зеленського на конференції в Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тимошенко у Facebook.

"Мене складно назвати прихильницею Володимира Зеленського, але нині я б хотіла висловитися на його підтримку. І не лише тому, що у сьогоднішній промові президент нарешті сказав ключові речі, на яких від самого початку війни наполягаю я та команда "Батьківщини": і щодо необхідності вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом; і щодо доцільності заснування нових фінансових відносин із нашими західними партнерами; і, зрештою, щодо потреби бути чесними зі світом та власними громадянами", - написала Тимошенко.

На її думку, сьогодні ми не маємо іншого вибору, як забути старі образи, припинити взаємопоборювання та стати пліч-о-пліч заради порятунку України.

"Об’єднатися всередині та згуртувати навколо себе усіх людей доброї волі. Бо Україна сьогодні боронить не лише свою незалежність. Ми стоїмо на захисті всього цивілізованого світу від викликів, яких історія досі не знала", - додала політик.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції президент України звернувся до Європи. Він заявив про бойові дії в країні й, що гради летіли у Маріуполь, а не в європейські міста.

Додамо, загострення на Донбасі триває третій день. Детальніше про те, що відбувається на сході України сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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