На подпись президенту передан закон о рынке земли

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

В понедельник разблокировали подписание для Разумкова и соответственно для Зеленского

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о рынке земли. Об этом свидетельствует информация на странице проекта на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью главы Верховной рады, передан на подпись президенту.

Напомним, на внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли. Таким образом нардепы разблокировали подписание законопроекта. В частности, парламентарии не поддержали проекты постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П12 "Об отмене решения Верховной рады о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Как писало РБК-Украина, Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

При этом в Раде были зарегистрированы 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Так, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.